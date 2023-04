Autor de homicídios tentados e consumado é preso por tráfico de drogas em Naviraí

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio da 1ª Delegacia de Polícia Civil de Naviraí-MS, deu cumprimento a dois mandados de prisão preventiva existentes em desfavor do suspeito V.C.L.S. (19 anos), o qual também acabou sendo preso em flagrante por tráfico de drogas no momento de sua captura. A prisão aconteceu no final da tarde de terça-feira, 11/04.

Segundo apurado, uma equipe da Delegacia de Polícia Civil de Naviraí realizava diligências investigativas com o fim de localizar um suspeito foragido da justiça que possuía dois mandados de prisão preventiva expedidos em seu desfavor. Os mandados eram decorrentes de investigações policiais nas quais ele havia sido identificado como sendo autor de um homicídio tentado, ocorrido em 27 de maio de 2022, um homicídio consumado praticado no dia 23 de outubro de 2022, e mais duas tentativas ocorridas na mesma data.

Na terça, por volta das 17h, a equipe conseguiu localizar o indivíduo em uma residência, na cidade de Naviraí, onde ele foi surpreendido comercializando drogas a usuários no momento de sua captura. Com ele foram apreendidas várias porções de crack e maconha, as quais estavam embaladas individualmente, devidamente preparadas para a venda, assim como alguns petrechos utilizados na traficância, razão pela qual, além do cumprimento dos dois mandados de prisão, o homem também foi autuado em flagrante delito por tráfico de drogas.