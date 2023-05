Autor de roubo de carga no Paraná é preso pela Polícia Civil em Bonito

A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, por intermédio da Delegacia de Bonito, prendeu nesta sexta-feira, 05/05, T.M.A., de 35 anos. O foragido é integrante de uma organização criminosa, destinada à prática de roubo de carga no Estado do Paraná.

Segundo apurado, ele estava com um Mandado de Prisão Preventiva expedido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, pela prática dos crimes de roubo, organização criminosa e posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

Informações preliminares obtidas pela Polícia Civil do Mato Grosso do Sul apontavam que o acusado teria se evadido do Estado do Paraná após tomar conhecimento do Mandado de Prisão e teria se instalado na cidade de Bonito/MS. Após o levantamento e confirmação das informações, o suspeito foi encontrado e preso, sendo comunicado ao juízo local e às autoridades de origem.