A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Tacuru, efetuou a prisão de L.L.S., no fim da tarde de ontem, 10/05, em cumprimento de Mandado de Prisão exarado pela Autoridade Judiciária da Comarca de Xaxim-SC, em razão do cometimento do crime de Roubo.

O preso foi encaminhado à Delegacia de Iguatemi onde permanecerá à disposição do Poder Judiciário.