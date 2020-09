Depois de anos dedicada às salas de aula, a professora e escritora Ana Maria Bernardelli lança nesta quinta-feira (17) o livro “Na Trilha das Formigas”, que reúne diversos poemas que tratam de temas atemporais e universais, como emoções, sentimentos, dúvidas e leituras de mundo. O lançamento será realizado em formato drive-thru, a partir das 19 horas, no estacionamento da OAB. A aquisição do livro será feita sem a necessidade de sair do veículo e seguindo todos os protocolos de higiene e segurança.