Será votado na sessão desta terça-feira o Projeto de Lei 10.364/21, de autoria do vereador Ronilço Guerreiro, que valoriza a produção dos escritores regionais, garantindo que as escolas da Rede Municipal de Ensino, situadas em Campo Grande, priorizem a aquisição e adoção de no mínimo dois livros de autores com domicílio em Mato Grosso do Sul na sua matriz curricular.

A proposta foi tão bem recebida na Casa de Leis que teve solicitação de assinatura como coautores dos vereadores Valdir Gomes, Carlos Augusto Borges, o Carlão, Prof. Juari, Dr. Victor Rocha, Ayrton Araújo, Betinho, Tiago Vargas, William Maksoud, vereadora Camila Jara, Beto Avelar, Clodoilson Pires, Gilmar da Cruz, Papy, Silvio Pitu, Prof. André Luis, Dr. Jamal e Tabosa.

“Esse é um projeto que tenho muito orgulho, pois foi construído em conjunto com os escritores regionais através da audiência pública que realizamos. Fico muito feliz com a aceitação dos meus colegas vereadores que, não só entenderam a importância de levar o projeto para votação em plenário, como assinaram comigo essa proposta importante para nossa educação e cultura”, comentou Ronilço.

Será a primeira discussão e votação deste projeto que altera e acrescenta dispositivos à Lei Municipal 3.598, de 21 de dezembro de 1998. Além de abrir espaço para as obras regionais no currículo escolar, a proposta prevê ainda que o Poder Executivo estimule a produção e valorização dos autores e editores do Estado.

“É importante abrir editais de fomento para valorizar o trabalho de nossos escritores e editoras, além de criar mecanismos para garantir espaço nas livrarias para comercialização dos livros produzidos aqui. Assim teremos estímulo e apoio para que cada vez nossa cultura e nossa história sejam conhecidas pelos estudantes de nossa cidade”, destacou Guerreiro.

As sessões ordinárias acontecem às terças e quintas-feiras, a partir das 9h no Plenário Oliva Enciso, e têm transmissão ao vivo pelo Facebook e Youtube da Casa de Leis.