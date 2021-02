Já está disponível no site do Imasul a Autorização Ambiental para Pesca Amadora e/ou Desportiva em formato digital. O documento, que é exigido para exercer a atividade de pesca desportiva ou de lazer, pode ser emitida de forma digital ou impressa, no endereço eletrônico www.pescaamadora.imasul.ms.gov.br, ou ainda através do aplicativo MS DIGITAL.

A autorização ambiental para pesca continua sendo de caráter pessoal e intransferível e deve ser apresentada, na forma digital ou impressa, juntamente com um documento de identificação, no momento da fiscalização.

A validade para aposentados será de 1 ano, e permanecem vigentes as autorizações anteriormente emitidas, até o término do prazo constante no respectivo documento.

E no momento de uma possível fiscalização, será possível confirmar a validade e veracidade das informações da carteira através do Código de Segurança, ou ainda lendo o QRCODE que consta no verso da autorização.