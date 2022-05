As obras de infraestrutura urbana, com serviços de drenagem e pavimentação do acesso ao distrito de Picadinha, com investimentos de R$ 10 milhões, reivindicação da comunidade do único distrito de Dourados que ainda não havia sido contemplado com asfalto e encaminhada pelo deputado Barbosinha (PP) ao então secretário estadual de Infraestrutura, Eduardo Riedel, teve OS (Ordem de Serviço) assinada pelo governador Reinaldo Azambuja durante agenda de trabalhado realizada na quarta-feira (18) passada em Dourados.

A obra de asfalto, a partir da entrada pela BR 463, beneficiando o acesso ao tradicional distrito, é resultado de encontro realizado com as principais lideranças comunitárias e produtores rurais da Picadinha, quando Barbosinha levou o secretário Eduardo Riedel ao local e obteve dele a confirmação de que o trecho de acesso ao distrito, pela avenida Abílio Ferreira, seria contemplado no processo de licitação, aberto no final do mês passado.

“É uma luta de muitos anos, tenho dito que o distrito da Picadinha é sede de uma área produtora importante, possui uma das primeiras escolas de formação educacional de Dourados e congrega produtores e empresas que contribuem significativamente com o Município”, além de ser um elo de ligação com a BR 463 que demanda a Ponta Porã, disse Barbosinha, para justificar o empenho nesse sentido.