Pagar na maquininha com o Caixa Tem é possível para beneficiários do Auxílio Emergencial que utilizam a Poupança Social Digital da Caixa. O procedimento inclui a leitura de um QR Code com a câmera do celular e está disponível desde último dia 29. A ferramenta foi criada com o objetivo de diminuir a necessidade do saque em espécie, reduzindo as filas nas agências físicas.

O site TechTudo preparou um tutorial para ensinar como pagar na maquininha com o Caixa Tem e usar o Auxílio Emergencial em estabelecimentos comerciais. O aplicativo é grátis e está disponível para Android‌‌ e iPhone (iOS).

