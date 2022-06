Com investimento de R$ 12,7 milhões, a obra de pavimentação do anel viário de Santa Rita do Pardo segue em andamento e está na fase de terraplanagem. Ela começou no trecho da rodovia MS-338 e seguiu próximo ao frigorífico Frigolon. O objetivo é dar mais segurança ao trânsito e contribuir com o desenvolvimento da cidade.

De acordo com a Agesul (Agência Estadual de Gestão e Empreendimentos), a obra começou no final de março e a previsão é concluir os trabalhos até 18 de novembro deste ano. São 2,893 km do contorno viário da cidade, que vai dispor de uma arte especial, com uma ponte de concreto sobre o Córrego Corincho.

Quando lançou a obra do anel viário o governador Reinaldo Azambuja destacou que estes investimentos dariam mais segurança ao tráfego da região, já que seriam retirados os veículos pesados da área urbana do município e ainda iria contribuir com a economia da cidade.

“Estamos realizando um grande sonho da população de Santa Rita do Pardo. Esse investimento vai garantir mais segurança à população, retirando os veículos pesados da região urbana e também proporcionará mais desenvolvimento ao município”, declarou.

O prefeito de Santa Rita, Roberto Calixto Costa, destacou que esta obra do contorno viário e outros investimentos na cidade mostram a parceria com o Governo do Estado. “O governador (Reinaldo Azambuja) tem mostrando que sua gestão é extremamente municipalista, preocupado com as cidades. São investimentos que vão ajudar a população”.

A obra do anel viário foi firmada durante o programa Governo Presente, onde o prefeito e as lideranças da cidade indicaram este investimento como prioridade. Ao todo o Governo do Estado já investiu R$ 86,5 milhões em Santa Rita desde 2015, sendo R$ 70 milhões apenas na área de infraestrutura.

MALHA RODOVIÁRIA

Com foco na qualificação da infraestrutura e logística do Estado, o Governo segue com 60 obras em rodovias estaduais, em um investimento de mais de R$ 2 bilhões. O objetivo é melhorar o escoamento da produção, proporcionar um tráfego mais seguro e assim alavancar a economia dos municípios.

São 47 obras de pavimentação, no valor de R$ 1,7 bilhão, em um trecho de 1.012,38 Km. E mais 13 obras de restauração de rodovias, com mais de R$ 330 milhões, em 307,80 km. “As obras de pavimentação promovidas pelo Governo do Estado ajudam e contribuem com a economia dos municípios, na geração de empregos e melhorando o tráfego local”, descreveu o presidente da Assomasul, Valdir Couto Júnior.