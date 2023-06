Avanço do garimpo ilegal em terra indígena ameaça é interrompido

Ações na Terra Indígena Yanomami interrompem o avanço do garimpo ilegal em Boa Vista. A Operação Libertação é coordenada pela Polícia Federal e composta pelo Exército, Força Aérea, Marinha, Força Nacional, FUNAI, IBAMA e PRF. Além do apoio prestado na ação, as agências envolvidas seguem com o cumprimento de suas atribuições ordinárias na região, cumprindo exclusivamente à PF a execução de atividades de Polícia Judiciária da União.

Atualmente, há mais de 80 procedimentos investigativos em andamento derivados das atividades da Operação Libertação que apuram crimes nas mais diversas áreas, desde a lavagem de capitais e mineração ilegal até o tráfico de pessoas.