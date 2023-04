Avião com políticos paraguaios faz pouso de emergência após fumaça no motor

O Piloto de um avião Cessna 411 VI que partiu do aeroporto de Concepción com destino ao Alto Paraguai precisou fazer um pouso de emergência. Após a decolagem o piloto Luis Rodríguez notou fumaça na parte do motor, então tentou retornar ao aeroporto sem sucesso aterrissou num pântano. Na aeronave estavam além do piloto e copiloto o candidato a Governador do Alto Paraguai, Arturo Méndez (ANR). Além de Oscar Gomez, Domingo Vera e Steven Ramos.

“Isso salvou a vida desses tripulantes. A experiência do piloto em perceber rápido um local de pouso seguro salvou a vida dos tripulantes”, comentou Luis Cantero, chefe da ordem e segurança de Concepción.

Os ocupantes saíram andando, mas foram levados de ambulância para o Instituto de Previdência Social da região. O piloto sofreu algumas escoriações no braço, mas nada grave. Os demais estão bem, mas foram socorridos por precaução.