O DRACCO apreendeu um avião Beech Aircraft modelo 58, prefixo PT-OCR usado por traficantes na região do Paiaguás no Pantanal de MS. A aeronave irregular foi encontrada numa área de mata fechada, após sinistro aéreo. O avião estava com ordem judicial de sequestro, de 13 de fevereiro de 2020, determinada pela 1ª Vara Federal de Itajaí (SC).

Operação da Polícia Federal feita em fevereiro de 2020 descobriu que o avião pertence a uma organização criminosa especializada no tráfico internacional de drogas e armas oriundos da Bolívia e despachadas ao exterior através dos portos brasileiros. Mesmo com a restrição judicial, o avião continuava sendo utilizado pelos traficantes.

De acordo com o Dracco, o local onde o avião foo localizado servia de base para apoio ao narcotráfico, com estrutura para pousos e decolagens clandestinas. Assim como reabastecimento e manutenção de aeronaves, inclusive com estrutura dissimulada para armazenamento de entorpecentes que depois eram despachados por via aérea.