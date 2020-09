CAMAPUÃ-MS (Correspondente) – Uma aeronave de pequeno porte caiu numa fazenda da região conhecida como dos Galdinos. Segundo moradores da fazenda a aeronave era ocupada por piloto, um médico e um fazendeiro de Araçatuba/SP que viajavam com destino a Cárceres, no Mato Grosso. O piloto foi socorrido pelo Samu, consciente e reclamando de dores. O capataz da propriedade foi quem acionou a PM. Os bombeiros também estiveram no local. Não houve explosão. Não há informações das causas do acidente.