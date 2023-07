Avião desaparece com Servidores do Governo do Paraná

Um avião bimotor com dois servidores do Estado do Paraná está desaparecido desde a manhã de segunda-feira, 3. A aeronave Piper Arrow, modelo PA-28R-200, decolou do aeroporto de Umuarama, no interior do Estado com destino a Paranaguá, no litoral, mas não chegou ao local.

O bimotor desapareceu do radar próximo à Serra do Mar e o último contato foi feito com o Aeroporto de Bacacheri. O Governo do Paraná confirmou que os passageiros são servidores. O piloto Jonas Julião, Heitor Genowei Junior (Viaje Paraná) e Felipe Furquim (Casa Civil).

A FAB acionou o Centro de Coordenação de Salvamento Aeronáutico (Salvaero) para coordenar as operações de busca na região. Todos estão na expectativa de obter informações sobre o paradeiro do avião e seus ocupantes, na esperança de que sejam encontrados em segurança.

O piloto Jonas Julião, Heitor Genowei Junior (Viaje Paraná) e Felipe Furquim (Casa Civil) – Foto: Divulgação.