O Piloto de um avião Cessna Aircraft, modelo A188B, fabricado em 1976 prefixo PT-FFD morreu nesta quarta-feira (24) após a aeronave cair próximo a BR-040,na cidade de João Pinheiro, no Nororeste de Minas Gerais. O avião realizava a pulverização de uma lavoura na região quando caiu. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, quando chegaram ao local, já encontram o piloto identificado como Jones Gabrielczyk (37) sem vida. No registro da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), a aeronave está registrada na empresa Lusa Aviação Agrícola, sediada em Pelotas, no Rio Grande do Sul. Na Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), a aeronave está registrada na empresa Lusa Aviação Agrícola, sediada em Pelotas, no Rio Grande do Sul. O Cessna está em situação regular de acordo com o registro na ANAC. A causa do acidente ainda é desconhecida.