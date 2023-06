AVICULTURA INDUSTRIAL: Abertas as inscrições para o Simpósio da ACAV

Estão abertas as inscrições para os interessados em participar do 14º Simpósio Técnico da ACAV (Associação Catarinense de Avicultura) no período de 29 a 31 de agosto deste ano, no Centro de Convenções (CentroSul) de Florianópolis.

As inscrições podem ser feitas pelo site https://acav.quemvai.com.br/

Até o dia 9 de julho o valor da inscrição para profissionais é de R$ 450,00 e, para estudantes, R$ 300,00. Para a categoria estudante as inscrições serão aceitas somente com a comprovação do vínculo com a instituição de ensino superior.

A inscrição permite acesso a toda a programação do evento, incluindo as atividades paralelas, área de exposição, coffee break e kit do participante, contendo material de apoio e certificado. A inscrição será validada após a efetivação do pagamento por meio de boleto bancário ou cartão de crédito.

A temática central e a seleção de pautas e palestrantes estão em fase de definição pela comissão central organizadora, informa o coordenador geral Bento Zanoni.

O Simpósio de Incubação, Matrizes de Corte e Nutrição reunirá proeminentes especialistas para abordagem dos temas mais atuais e relevantes de uma das maiores e mais avançadas cadeias produtivas do mundo – a avicultura industrial brasileira.

O Simpósio é referência nacional em atualização tecnológica e integração setorial.

“É um momento importante para o agronegócio catarinense e brasileiro, pois traz para a discussão temas relevantes para a avicultura e, ao mesmo tempo, apresenta as inovações que surgem no Brasil e no mundo. Tudo isso com o principal objetivo que é a busca constante do aperfeiçoamento e do nível de qualidade da cadeia produtiva do setor”, realça Zanoni.

O presidente da ACAV, Ricardo Castellar de Faria, ressalta que o objetivo é colocar a avicultura no papel de protagonismo que ela merece.

“A iniciativa do Simpósio é parte da jornada em busca da eficiência, da biosseguridade e da construção de cadeias produtivas cada vez mais sólidas. A sanidade também é um desafio. Santa Catarina é livre das doenças mais graves que hoje afetam outros países”, observa, ao acrescentar que o setor enfrenta constantes desafios, mas continua sendo um segmento que gera emprego, alavanca a economia e promove a segurança alimentar da população.