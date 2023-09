AVIVAD conquista 3º Lugar no IV Open Nacional Sensei Paulo José Muniz de Karatê

No último final de semana, a cidade de Três Lagoas sediou o IV Open Nacional Sensei Paulo José Muniz de Karatê, que atrai a atenção de praticantes de karatê de todo o país, proporcionando uma oportunidade emocionante para os competidores mostrarem suas habilidades e celebrarem a arte marcial.

O IV Open Nacional Sensei Paulo José Muniz de Karatê é um dos eventos mais esperados no calendário dos karatecas brasileiros. Com um total de 15 atletas participando, a competição foi acirrada e repleta de talento, demonstrando o comprometimento e dedicação dos praticantes de karatê em todo o Brasil.

Um dos grandes destaques do evento foi o atleta Luíz Gustavo, representante da AVIVAD de Aquidauana. Luís Gustavo conquistou o terceiro lugar em sua categoria, demonstrando excelentes técnicas e determinação em suas lutas. Sua atuação exemplar foi celebrada por seus colegas e treinadores, e ele provou ser um nome a ser observado no cenário do karatê brasileiro. “Foi um evento excepcional em todos os sentidos e uma grande oportunidade de crescimento a todos os atletas, o Luis Gustavo se saiu muito bem e acredito no seu potencial e que pode ter ainda grandes resultados”, disse o Sensei Ednelson, treinador do adolescente. Pela entidade participou também o atleta Júlio César que foi o campeão de sua categoria na rodada anterior, porém foi lesionado durante a competição e não alcançou o pódio nessa rodada. A AVIVAD conta com a parceria da Prefeitura Municipal de Aquidauana no Projeto “Passos de Superação”.

O IV Open Nacional Sensei Paulo José Muniz de Karatê também serviu como uma homenagem ao Sensei Paulo José Muniz, uma figura respeitada na comunidade de karatê que dedicou sua vida ao ensino e promoção dessa arte marcial. O evento não apenas celebrou o karatê como um esporte, mas também honrou os valores de respeito, disciplina e determinação que são fundamentais na prática do karatê.

Este evento anual continua a fortalecer a comunidade de karatê em Três Lagoas e em todo o Brasil, proporcionando uma plataforma para atletas mostrarem seu talento e compartilharem suas paixões. A organização do IV Open Nacional Sensei Paulo José Muniz de Karatê agradece a todos os participantes, treinadores, patrocinadores e voluntários que realizaram este evento possível.

Com o sucesso do IV Open Nacional Sensei Paulo José Muniz de Karatê deste ano, a expectativa é que o evento continue a crescer e atraia mais atletas talentosos no próximo ano, consolidando ainda mais sua posição como um dos principais torneios de karatê do Brasil.

Para mais informações sobre eventos futuros e notícias relacionadas ao karatê em Três Lagoas, os detalhes podem entrar em contato com a Associação de Karatê de Três Lagoas ou visitar seu site oficial.

CRÉDITO: JNE