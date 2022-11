Avô (62) é condenado a 14 anos de prisão por estuprar a neta de 6 anos em Campo Grande. Decisão publicada hoje (8) no Diário da Justiça. O idoso foi condenado a 14 anos de prisão, sendo expedido o mandado para que ele cumpra a sentença em regime fechado. O crime aconteceu em 2017. A garota contou para a sua mãe que estava sendo abusada pelo avô. No relato feito em março de 2017 ela relatou que o avô passava as mãos em suas partes íntimas e dizia para que ela não contasse nada a ninguém. A criança passou por atendimento no setor psicossocial da DEPCA e confirmou os abusos sexuais.