O destino de Sophia Ocampo, de apenas 2 anos, espancada, estuprada e morta pela mãe e pelo padrasto no dia 26 de janeiro, poderia ter sido mudado; se não fosse a omissão de pessoas que a cercavam. Christian Campoçano Leitheim e Stephanie de Jesus Dada Silva foram denunciados pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul por homicídio triplamente qualificado e estupro de vulnerável. O caso aconteceu no dia 26 de janeiro e repercutiu nacionalmente.

Um áudio gravado de uma conversa entre o pai Jean Ocampo e a avó materna, uma professora de 48 anos revelaram que um ano antes do assassinato da menina, a mãe de Sthefanie sabia que a menina apanhava da genitora e vivia em meio a sujeira e sem nenhum cuidado. Na época, Sophia não tinha nem dois anos. A mulher mandou mensagem para Jean que foi encontrá-la. O encontro foi 27 de janeiro de 2022, após ela mesma chamar Jean para conversar e contar sobre a situação de maus tratos da neta.

Jean no dia 31 de janeiro percebeu novamente hematomas na filha e foi até a DPCA e lavrou um boletim de ocorrência. No dia 17 de março de 2022, Sthefanie e a avó foram chamadas para prestar depoimento. E ambas negaram os maus tratos. Na época a avó chegou a dizer que filha estava “estressada porque havia casado novamente e estava grávida”. Além de negar que tivesse dito a Jean que a menina estava sendo mal alimentada.