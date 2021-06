A AVON já havia lançado em 2020 alguns produtos com propriedades calmantes para a pele à base de cannabis (maconha), mas decidiu investir de forma mais ampla ampliando a gama de produtos ã base da matéria prima que promete maravilhas à pele.

Embora os produtos da marca se encaixem perfeitamente ao que é tendência entre os consumidores (os produtos à base de cannabis além de propriedades terapêuticas são seguros e veganos) eles ficaram de fora do mercado brasileiro devido à legislação, mas têm feito sucesso promovendo a marca nos países onde ele é comercializado.

A Avon Internacional desenvolveu uma linha inteira de produtos a base de canabidiol ressaltando as propriedades terapêuticas da planta. A linha, que contava com um hidrante para o rosto, um para o corpo e um óleo que limpa e acalma a pele, agora conta com um brilho labial, um “elixir” para a pele (que promete um efeito iluminador) e uma máscara para nutrição.

Tudo, segundo a marca, com eficácia comprovada nos laboratórios da empresa. A cannabis já possui comprovações clínicas no uso tópico inclusive relatando sucesso no tratamento de condições como rosácea. Mas em seu site internacional, a Avon afirma que os produtos da linha são antioxidantes, rejuvenescedores e calmantes.

Em um trecho da publicidade a marca afirma que a linha “é a resposta da natureza para confortar e nutrir a pele sensível e estressada, equilibrando-a”.

A empresa também reforça que os produtos não contém tetrahidrocanabinol – o elemento psicoativo da planta cannabis. A linha vem de encontro com o sucesso que os produtos derivados de cannabis tem causado nos países onde a planta foi regulamentada.

O mercado de derivados da cannabis pode atingir até 107 bilhões de dólares no mundo até 2025, segundo dados da Ahead Intel, levando em conta os usos recreativos e medicinais. No Brasil, apenas o uso medicinal é permitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). A Avon Brasil afirmou que ainda não tem previsões de quando o produto poderá ser comercializado no Brasil.