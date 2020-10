O prefeito Marquinhos Trad, candidato à reeleição em Campo Grande, recebeu o apoio do médico e presidente da Caixa de Assistência ao Servidor de Mato Grosso do Sul (CASSEMS) e líder do Partido Socialista Brasileiro (PSB), Ricardo Ayache, durante reunião com profissionais da saúde.

Ayache destacou o trabalho de Marquinhos Trad à frente do executivo municipal e agradeceu o olhar do prefeito para as necessidades dos campo-grandenses, reconhecendo seu esforço para combater o coronavírus.

“Há 4 anos, nossa cidade estava destroçada, sem recursos, sem projetos. Mas o nosso prefeito Marcos Trad teve o discernimento de retomar os projetos necessários para uma Capital do porte de Campo Grande. Sabemos do compromisso dele com a saúde e com o enfrentamento desta pandemia. Sei também que ele é grato aos agentes de saúde por termos os melhores índices do país no combate ao coronavírus e a dengue”, afirmou Ayache.

O diretor-presidente da Cassems disse ainda que enxerga, na gestão de Marquinhos, o melhor projeto para o desenvolvimento de Campo Grande. “O que nós queremos para esses próximos 45 dias de campanha é entregar para cidade o projeto que melhor se alinha com aquilo que queremos para o futuro, e esse projeto tem nome: esse projeto é Marquinhos prefeito e Adriane Lopes vice-prefeita. Esse projeto é 55 de novo”, finalizou.

Após o discurso de Ayache, Marquinhos conversou com os agentes e apresentou seu plano de metas para o setor de saúde de Campo Grande. “Nós vamos investir em uma maior qualidade dos serviços prestados aos usuários do SUS. Com estratégia e planejamento, vamos reduzir o tempo de espera para consultas, exames e cirurgias eletivas” declarou o prefeito.

Marcos Luis, gerente técnico da Coordenadoria de Controle de Endemias Vetoriais de Campo Grande, elogiou o esforço de Marquinhos no combate as epidemias na Capital. “Eu queria dar um testemunho aqui. Hoje, nós temos um prefeito que fez e está fazendo muito pela saúde e pelos agentes. Lá em 2017, o Marquinhos foi até Brasília em busca de recursos, pois estava preocupado com as epidemias de dengue, zika e chikungunya.”, finalizou.