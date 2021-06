Doze prefeitos da região de Dourados são atendidos nesta terça-feira (1º) na governadoria pelo projeto Governo Presente e Municipalista. O governador Reinaldo Azambuja e o secretário Eduardo Riedel (Infraestrutura) fizeram uma prestação de contas das obras entregues, em licitação e em construção e receberam novos pedidos. O projeto foi realizado em Campo Grande, seguindo os protocolos de biossegurança, por conta do lockdown em Dourados.

Reinaldo Azambuja explicou que, também nesta segunda etapa, são os prefeitos que apontam as prioridades de cada cidade. “Eu falo com muita tranquilidade: nunca um governo fez tanto nos municípios. O que era tese, o municipalismo, virou realidade. A prioridade é de vocês, que são os que conhecem as necessidades dos seus municípios”, disse o governador.

Eduardo Riedel afirmou que quer entregar obras dentro de um projeto de infraestrutura inovador, pensando em melhorar a vida das pessoas. “O Estado só vai ter desenvolvimento pleno se os municípios estiverem bem”, resumiu o secretário.

Durante o período da manhã, seis prefeitos foram atendidos. Os administradores municipais elogiaram o projeto e apresentaram novas demandas. Alan Guedes destacou a importância do recapeamento das ruas do quadrilátero central de Dourados. “A ação municipalista do governo é evidente, transfere para a ponta, para o município, obras que de outra forma demorariam muito para chegar. Em Dourados, temos vários exemplos disso, como o recapeamento do quadrilátero central, e outras obras que estão em execução pelo Governo do Estado. Nos próximos dias vamos inaugurar a readequação de capacidade e o perfilamento da Hayel Bon Faker, que também é uma obra municipalista que atende a infraestrutura urbana de Dourados. O governador Reinaldo e o secretário Riedel e todo o governo têm sido absolutamente presentes nas ações dos municípios colaborando nas mais diversas áreas, não só na infraestrutura, mas também na saúde e na geração de empregos, entre outras”, disse.

O prefeito José Paleari, de Nova Alvorada do Sul, entregou uma série de reivindicações. “O governador está tendo um olhar para o município e atendeu prontamente todas as nossas reivindicações. No passado, tínhamos uma demanda de pontes de concreto e hoje ele já nos deu a notícia de que acaba de iniciar a licitação dessas duas pontes de de quase 70 metros, um investimento alto, que vai trazer progresso e desenvolvimento para a nossa região. Nós também tínhamos anseio de investimento em drenagem e asfalto no bairro Maria de Lourdes, mais conhecida como Vila Nova. O governador disse que vai nos atender com essa pavimentação asfáltica e drenagem. Isso vai trazer melhoria na qualidade de vida dessas pessoas, condições melhores para as pessoas desses bairros. Teremos também investimentos de R$ 10 milhões pela Sanesul em saneamento. Reivindiquei também obras na zona rural, principalmente nos assentamentos, melhoria e conservação de estradas rurais. O governo vai contribuir com máquinas para melhorar, cascalhar. Estamos agradecidos. Essa parceria é importante”, declarou.

O prefeito de Itaporã, Marcos Pacco, apresentou pedidos de obras de infraestrutura, com destaque para a duplicação de uma rodovia. “Itaporã é outra cidade. Estamos sendo atendidos em todos os setores. Reivindicamos a duplicação da rodovia Itaporã-Montese. É uma rodovia importante, passando por várias cerealistas, e para escoamento da produção rural. Ali também vai sair um rodoanel, que o governo vai fazer, está licitando. Vai emendar a duplicação nessa rodovia. Essa é a principal reivindicação que fizemos”, contou.

Já a prefeita de Fátima do Sul, Ilda Salgado Machado, agradeceu as obras realizadas pelo governo do Estado em parceria com a prefeitura, como a pavimentação da rodovia MS-278. “O nosso governador tem sido um presente de Deus. Estou satisfeita com ele. Tudo o que fala, ele cumpre. Somos agradecidos pelo asfalto para chegar a Caarapó e pelo acesso à usina”.

Lucas Foroni, de Rio Brilhante, pediu revitalizações e novas obras infraestrutura. “Fizemos reivindicação de algumas obras importantes. Como eu já havia conversado com o Reinaldo também e o secretário Riedel, a valorização das entradas da nossa cidade, é um projeto que será um presente para a população. Um grande problema é passar por Rio Brilhante e não ver Rio Brilhante. Também uma grande parceria: revitalizações e algumas obras de infraestrutura”.

E o prefeito de Douradina, Jean Fogaça, destacou que nunca ouviu “não” do governo. “Foi uma reunião muito produtiva. Levamos as demandas do município de Douradina, importantes demandas, obras estruturais que, com certeza, vão mudar a realidade do município. Saímos com sinalização muito positiva do governador”, afirmou. Ele falou ainda que o município está recebendo diversas obras do Estado. “O governo já licitou a MS-379, um trecho de quase oito quilômetros do município que vai ser pavimentado; temos na Agesul três pontes de concreto que estão sendo licitadas, em breve serão realidade; além de drenagem, asfalto na cidade, nos distritos, rodovias, recapeamentos, são muitas e importantes obras que estão fazendo a diferença na vida dos douradinenses”.