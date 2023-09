Azambuja diz que Beto é plano A e nega candidatura na Capital

O presidente estadual do PSDB, ex-governador Reinaldo Azambuja, afirmou na manhã desta sábado, durante eleição do diretório do partido na Capital, que não haverá surpresas na escolha do candidato do partido na Capital.

“Não tem plano B ou C. O plano é A. Beto é o candidato”, afirmou o governador. Indagado sobre a possibilidade de ele ser o candidato, em uma ampla aliança, que reuniria diversos partidos, o ex-governador negou qualquer chance. “É zero essa possibilidade”, garantiu.

Beto Pereira assume a presidência do PSDB na Capital neste sábado, com intenção de preparar o partido para candidatura dele. Entretanto, ainda convive com questionamentos sobre a candidatura, com o fantasma de Reinaldo.

Questionado nesta manhã sobre a possibilidade de Reinaldo ameaçar a candidatura, Beto disse que não haverá problemas, afirmando que sua candidatura é ponto pacífico dentro do PSDB.

