Em vídeo divulgado pela Associação Sul-mato-grossense dos Produtores de Algodão (Ampasul), o governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, enalteceu a cultura classificando como caso de sucesso. O vídeo foi divulgado em detrimento ao dia mundial do algodão, comemorado no dia 7 de outubro, com campanha realizada pela Abrapa em parceria com suas associações estaduais, nesta semana.

“Quero deixar registrado nosso comprometimento com esse setor que vem crescendo no Brasil e em especial em Mato Grosso do Sul, mesmo com as dificuldades impostas esse ano, juntos podemos comemorar”, afirmou o governador. “Aqui no Estado estamos fazendo nossa parte, com o PDAGRO, um dos melhores programas de incentivos fiscais do país, para impulsionar a cultura do algodão. Com muito orgulho quero dizer que o algodão é um caso de sucesso em Mato Grosso do Sul e assim como na soja e no milho, vamos continuar apoiando nossos produtores para avançar muito mais”, completou Azambuja.

Na mesma linha o Secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Riedel, também produtor rural, apontou para a competência do setor. “O agronegócio brasileiro virou uma referência global, virou orgulho nacional, e o algodão não é diferente, conseguiu se inserir na matriz do comércio global e se colocou de maneira extremamente competente”, destacou.

“Mato Grosso do Sul está inserido neste processo, o que nos enche de orgulho, gera para o estado: renda, emprego e divisa, somos muito gratos por isso. Me sinto orgulhoso por estar em um estado que tem uma competência para produzir algodão. Sou de algodão e temos que reverenciar essa cadeia produtiva o que tanto orgulho nos dá”, finalizou o secretário em sua contribuição para as comemoração na semana do algodão.