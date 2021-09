A empresa aérea Azul entrou na onda de inclusão pet e expandiu a permissão do embarque de animais de estimação dentro das cabines de voos internacionais. A empresa aérea já aceitava a presença de pets em viagens domésticas, seguindo uma lista de condições, mas agora esses animaizinhos poderão ir muito mais longe com seus tutores.

Devido à pandemia, a Azul só está operando voos internacionais para Lisboa e Fort Lauderdale, mas por enquanto os passageiros não podem levar seus animais para o destino americano. Mas passageiros com destino à Lisboa-Portugal já poderá levar seu cão ou seu gatinho desde que sigam as regras de documentação de vacinação exigidas. A cada voo são permitidos apenas cinco animais, sendo um por passageiro.

O peso do pet somado ao da casinha de transporte precisa ficar abaixo de 7 quilos, e os filhotes com menos de quatro meses não podem voar. A taxa cobrada por bicho é de US$ 150 ou 150 euros por trecho. A Azul também avisa que o animal precisar estar limpo e sem odor que incomode os outros viajantes. Regras que permitem o transporte desses animais com segurança e sem causar transtorno aos demais viajantes.

Acompanhando uma tendência mundial, em Campo Grande, o vereador William Macksoud (PTB) apresentou um projeto de lei que regulariza a permanência, transporte e uso de áreas comuns de animais domésticos como cães e gatos, como vem sendo no exterior e agora no Brasil. Segundo a Azul linhas aéreas, após todas as restrições da Covid estiverem superadas, a companhia vai liberar o serviço para todos os voos internacionais, incluindo cada vez mais nossos bichinhos em momentos felizes de nossas vidas.