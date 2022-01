Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, é o novo destino doméstico da Azul. A companhia dará início no dia 31 de janeiro de 2022 aos voos regulares na cidade, em ligação direta com Campinas, em São Paulo, maior centro de conexões da empresa no país. Com a nova rota, sobe para seis o número de cidades servidas pela Azul no estado sul-mato-grossense.

O voo inaugural, operado por um jato da Embraer modelo 195 E1, para 118 Clientes, pousará na cidade na manhã de segunda-feira e “vem para confirmar o crescimento do agronegócio e do turismo no município’, comemorou o prefeito Hélio Peluffo, lembrando que o município é o segundo com maior riqueza do agro no Estado e 16º do país.

Peluffo agradeceu o apoio do governador Reinaldo Azambuja, dos secretários Eduardo Riedel e Jaime Verruck, assinalando que agora cabe aos empresários e lideranças da região utilizar e dar viabilidade comercial para o voo.

“Servir Ponta Porã é um desejo antigo da Azul. Estamos muito felizes em ver que o trabalho conjunto com as autoridades deu certo, após a certificação do aeroporto e a conclusão de necessárias obras na infraestrutura aeroportuária. Agora, a cidade tem uma operação regular para nosso maior aeroporto no país, de onde oferecemos 150 voos diários para todas as regiões do país, além de ligações com o exterior. Por isso dá para dizer, sem medo de errar, que a partir de hoje Ponta Porã está conectada com a Azul para todo o Brasil e mundo”, celebrou Ronaldo Veras, assessor especial da presidência.

As ligações entre Campinas e Ponta Porã acontecerão quatro vezes por semana até 03 de abril e partirão às 08h45 de Viracopos, com pouso previsto para às 09h30. Na volta, a partida acontecerá às 10h15 do Aeroporto Internacional de Ponta Porã e pousará em Campinas às 12h50.

A partir de 04 de abril, as frequências desta rota serão diárias. Ponta Porã é a sexta cidade atendida pela Azul no Mato Grosso do Sul e se junta à já consolidada malha da companhia no estado, que contempla as cidades de Campo Grande, Três Lagoas, Bonito, Corumbá e Dourados – que a companhia prevê retornar no segundo semestre deste ano.