B3 abre novo dia em queda e milho vai à casa dos R$ 67,00 nesta 5ª feira

A quinta-feira (20) começa com os preços futuros do milho novamente operando no campo negativo na Bolsa Brasileira (B3). As principais cotações flutuavam na faixa entre R$ 67,65 e R$ 71,02 por volta das 10h21 (horário de Brasília).

O vencimento maio/23 era cotado à R$ 68,09 com perda de 1,45%, o julho/23 valia R$ 67,65 com desvalorização de 1,63%, o setembro/23 era negociado por R$ 69,13 com queda de 1,26% e o novembro/23 tinha valor de R$ 71,02 com baixa de 1,28%.

Mercado Externo

A Bolsa de Chicago (CBOT) também abriu a quinta-feira contabilizando movimentações baixistas para os preços internacionais do milho futuro, que caiam por volta das 09h44 (horário de Brasília).

O vencimento maio/23 era cotado à US$ 6,65 com queda de 6,75 pontos, o julho/23 valia US$ 6,27 com desvalorização de 9,00 pontos, o setembro/23 era negociado por US$ 5,61 com perda de 7,00 pontos e o dezembro/23 tinha valor de US$ 5,57 com baixa de 6,00 pontos.

Segundo informações do site internacional Successful Farming, os contratos futuros de grãos caíram nas negociações da madrugada com a retomada das inspeções de produtos agrícolas da Ucrânia, aumentando a quantidade de trigo e milho disponível no mercado mundial.

A publicação destaca ainda, que as autoridades ucranianas disseram que as inspeções de embarcações transportando produtos agrícolas da Ucrânia foram retomadas, apesar das tentativas da Rússia de desacelerar as exportações.