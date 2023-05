Bahia chega a 50 mil sócios e CEO promete sorteio para City x Real

A transformação em SAF está provocando um sentimento de unidade e maior participação da torcida do Bahia.

Pouco mais de uma semana após assinar o contrato e oficializar a parceria para se tornar membro do Grupo City, o Esquadrão chegou, nesta sexta-feira, à expressiva marca de 50 mil sócios. Um recorde para o clube.

Em comemoração à marca, o Bahia anunciou que 50 sócios em dia serão sorteados para assistir Manchester City x Real Madrid pela semifinal da Champions League, na próxima quarta-feira (17), no Museu do Bahia.

Além disso, os sócios vão concorrer a uma camisa assinada por Ferran Soriano, CEO do Grupo City, que também já virou Sócio Esquadrão.

Desde o ano passado, Bahia e Grupo City selaram a negociação de 90% da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do clube. De acordo com Soriano, na cerimônia de oficialização da união, o Tricolor de Aço passa a ser o segundo maior clube dentre os 13 dos investidores.

O Bahia agora vai juntar-se ao mesmo grupo que administra: Manchester City (Inglaterra), New York City (Estados Unidos), Melbourne City (Austrália), Mumbai City FC (Índia), Lommel SK (Bélgica), Troyes, (França), Montevideo City Torque (Uruguai), Yokohama Marinos (Japão), Girona (Espanha), Sichuan Jiniu (China), Palermo (Itália) e Bolívar (Bolívia).