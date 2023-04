Bahia leva vaia, reage e goleia o Volta Redonda para avançar na Copa do Brasil

Ao fim do primeiro tempo, os torcedores não pouparam a atuação ruim do Bahia contra o Volta Redonda e vaiaram a saída do time para o vestiário. A reação não era à toa: depois de derrotas nas duas primeiras rodadas da Série A do Campeonato Brasileiro, era necessário que pela terceira fase da Copa do Brasil o time comandado por Renato Paiva rendesse bem. E não rendeu.

Só que no segundo tempo o time melhorou. Aos 10 minutos, Cauly marcou, a torcida se animou e começou a festejar o encaminhamento da vaga para as oitavas de final da Copa do Brasil — Arthur Sales faria o segundo, aos 22, e o quarto, nos acréscimos, e Jacaré, de pênalti, o terceiro aos 30.

Os 4 a 0 garantiram a vaga nas oitavas de final com 6 a 1 no agregado e o adversário será conhecido na próxima terça-feira (2), em sorteio na sede da CBF.

Paiva repete três zagueiros

Renato Paiva escalou novamente três zagueiros, esquema que tem sido alvo de críticas de torcedores e da imprensa que acompanha o dia a dia do Bahia. No primeiro tempo, soltar os alas não funcionou. Biel até incomodou a defesa do Volta Redonda em momentos distintos, mas um buraco no setor defensivo dava espaço ao adversário.

A conversa no intervalo parece ter funcionado. O buraco desapareceu e o time passou a tocar a bola com mais velocidade, com os jogadores mais próximos. Isso resultou nos gols de Cauly e de Arthur Sales, este com uma boa jogada de Ademir, que começou no banco, mas substituiu Biel.

Com 30 minutos, o árbitro Sávio Pereira foi ao VAR para confirmar toque no braço de Bruno Barra. Pênalti marcado, Jacaré cobrou, marcou e sacramentou a vitória (que ainda teria o quarto gol nos acréscimos) e, ao que parece, alguns dias de paz com os torcedores.

O Bahia volta a campo na próxima segunda-feira (1), contra o Vasco, no Rio, pela Série A do Brasileiro.

Bahia x Volta Redonda

Bahia: Marcos Felipe; David Duarte, Kanu e Rezende; Jacaré (Cicinho), Acevedo, Cauly (Diego Rosa), Daniel (Yago Felipe) e Matheus Bahia; Biel (Ademir) e Everaldo (Arthur Sales). Técnico: Renato Paiva

Volta Redonda: Vinícius Dias; Wellington Silva, Gabriel Bahia, Marcos Gabriel (Douglas Skilo) e Marcos Pedro; Bruno Barra, Dudu (Henrique Silva) e Caio Vitor; Samuel Granada (Macário), Berguinho (Matheus Alessandro) e Luiz Henrique (Marcelo). Técnico: Rogério Corrêa

Gols: Cauly (10min2ºT), Arthur Sales (22min2ºT) e (49min2ºT), Jacaré, de pênalti (30min2ºT) para o Bahia

Cartões amarelos: Daniel, Jacaré, Cicinho (Bahia); Gabriel Bahia, Marcos Pedro, Bruno Barra (Volta Redonda)

Público: 20.253 pagantes

Renda: R$ 449.166,00

Motivo: jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil

Data e horário: 27 de abril de 2023 (quinta-feira), às 19h

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador-BA

Árbitro: Sávio Pereira Sampaio-DF

Auxiliares: Daniel Henrique da Silva Andrade e Lehi Sousa Silva (ambos do DF)

Árbitro de vídeo: Igor Junio Benevenuto de Oliveira-MG