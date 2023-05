O último jogo da terceira rodada do Campeonato Brasileiro terminou com vitória do Bahia sobre o Vasco por 1 a 0 em São Januário, no Rio de Janeiro.

O único gol da partida desta segunda (1) foi marcado ao final do primeiro tempo por Thaciano que encaixou um belo chute na lateral do goleiro vascaíno Léo Jardim.

