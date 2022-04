Motorista de Renault Duster, de 37 anos atropelou um ciclista de 17 anos a caminho do trabalho na Av. Ana Rosa Castilho Ocampos, bairro Montevideu, em Campo Grande. Ele afirmou que faltou atenção dele e do baikero. Ele acionou o socorro e aguardou no local. A vítima foi socorrida pelos Bombeiros com escoriações pelo corpo a UPA do Coronel Antonino.