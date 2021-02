A Prefeitura de Campo Grande inaugurou nesta sexta-feira (5) a primeira academia ao ar livre de 2021. A Academia Intergeracional do Novo São Paulo tem 11 equipamentos e é voltada para toda família, incluindo adultos e idosos, deficientes e conta com cinco equipamentos para as crianças.

O diretor-presidente da Fundação Municipal de Esportes, Rodrigo Terra, lembra que a prefeitura iniciou a instalação das academias intergeracionais em 2019 e que “esse formato faz parte da política pública de esporte e lazer de Campo Grande, que busca garantir que a população possa se exercitar próximo de suas residências”.

Rodrigo Terra reforça que atualmente, as academias ao ar livre que contam com aparelhos para atender pessoas com deficiência estão instaladas nos seguintes locais: Bairro Aero Rancho – Parque Ayrton Senna, Praça das Moreninhas, Bairro Talismã, Praça Esportiva do Centro Comunitário da Coophatrabalho, Praça do Bairro Serradinho, Bairro Nascente do Segredo, Bairro Campo Alto, Tarumã e na Vila Carvalho.

Para o presidente da Associação de Moradores do Novo São Paulo, a instalação da academia é um marco para os moradores. “Melhora a qualidade de vida dos idosos, das crianças, enfim para a comunidade toda. Agradeço ao prefeito Marquinhos Trad por ter instalado esta academia em nosso bairro”, comemora.

Larissa Gabirelle da Silva Lopes, 14 anos, bem antes de inaugurar a academia já estava utilizando os equipamentos. “A academia ao ar livre é importante, principalmente neste período de pandemia, por oferecer mais segurança durante o uso coletivo”.

ACADEMIAS AO AR LIVRE

Durante a atual gestão foram instaladas 29 academias (sendo 11 em 2019 e outras 18 academia em 2020). Quando iniciou a gestão em 2017, a Funesp contava com 22 locais com academia ao ar livre, sendo que em todos eles, os aparelhos estavam sucateados. Já estão previstas a inauguração de mais duas academias ainda neste mês de fevereiro: na Comunidade Tia Eva e no Terra Morena.