A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Funesp (Fundação Municipal de Esporte e Lazer), entregou, nesta quarta-feira (23), caixas de som para promover atividades físicas durante oficinas em parques e praças municipais.

Cerca de 15 equipamentos foram adquiridos com recursos próprios da Fundação e devem auxiliar agentes sociais em oficinas feitas diariamente nos espaços públicos, oferecendo melhoria na qualidade de vida, no resgate da autoestima e integração social de todo conjunto da população, através das atividades físicas ao ar livre.

Os materiais ampliam os recursos para as oficinas administradas pela Fundação como, por exemplo, nas aulas de zumba, FitDance, escola de futebol, entre outras, permitindo mais interação e acesso de moradores.

“O esporte e lazer são aliados em meio às dificuldades enfrentadas na pandemia. Praticar esportes traz alívio. A entrega dessas caixas é bom uso do dinheiro público e fruto do bom trabalho de agentes sociais que atendem com projetos e fazem o bem-estar da população”, disse o diretor-presidente da Funesp, Claudinho Serra.