BALANÇA COMERCIAL: Exportações crescem 10,4% até primeira semana de julho

Crescimento – Nas exportações, se comparadas as médias até a primeira semana deste mês (US$ 1,568,67 bilhão) com a de julho de 2022 (US$ 1,421 bilhão), houve crescimento de 10,4%. Em relação às importações houve queda de 15,8% na comparação entre as médias até a primeira semana de julho (US$ 981,92 milhões) com a do mês de julho do ano passado (US$ 1,166 bilhão). Todas as informações foram divulgadas nessa segunda-feira (10/07), pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic).

Acumulado – No acumulado do ano, as exportações totalizam US$ 173,523 bilhões e as importações, US$ 125,525 bilhões, com saldo positivo de US$ 47,998 bilhões e corrente de comércio de US$ 299,048 bilhões.

Setor e produtos – Ao observarmos as vendas externas por setor e produtos, verificamos que no acumulado até a primeira semana o desempenho dos setores pela média diária, teve crescimento de US$ 107,81 milhões (+33,7%) em produtos do setor agropecuário. Houve queda de US$ 29,38 milhões (-9,3%) em indústria extrativa e crescimento de US$ 68,95 milhões (+8,8%) em produtos da indústria de transformação.

Desempenho – Já nas compras do exterior, no acumulado até a primeira semana de julho, comparando com igual mês do ano anterior, o desempenho dos setores pela média diária foi o seguinte: queda de US$ 8,89 milhões (-39,3%) em agropecuária; crescimento de US$ 7,66 milhões (+10,7%) em indústria extrativa e queda de US$ 175,71 milhões (-16,5%) em produtos da indústria de transformação.

Dados – Acesse aqui os dados da Balança Comercial Preliminar Parcial do Mês de Julho/2023 – 1ª Semana.