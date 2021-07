Se você ama viajar por destinos inusitados, saiba que sua próxima selfie pode ser postada nas redes sociais diretamente do espaço. No último dia 18 de junho, a Space Perspective realizou o primeiro teste com seu balão estratosférico que será usado parar levar pessoas ao espaço a bordo da cápsula tripulável Space Neptune.

Com o sucesso do teste a empresa anunciou no último dia 23 que já começará vender os ingressos do passeio de balão que levará turistas à estratosfera numa viagem de seis horas para apreciar uma perspectiva única da Terra e do céu profundo. As excursões começarão a partir de 2024 e custará US$125 mil dólares, cerca de R$660 mil reais. O preço salgado não parece ter intimidado os compradores, já que a vista panorâmica do balão testado é mesmo de tirar o folego.

Além da visão privilegiada, os 8 tripulantes levados pelo balão não passarão pelo desconforto da aceleração ou microgravidade experimentados em voos espaciais convencionais e ficarão sobrevoando o planeta a até 30 km de altitude. Segundo

Taber MacCallum, co-fundador e co-diretor executivo da Space Perspective, a empresa passará os próximos 9 a 12 meses trabalhando em um projeto mais detalhado da cápsula Neptune antes de realizar uma nova rodada de testes com um verdadeiro protótipo.

A Space Perspective está otimista com o futuro do turismo espacial e fez questão de frisar que o trabalho que empresas como SpaceX, Blue Origin e Virgin Galactic estão fazendo um ótimo trabalho dando mais visibilidade para este mercado. No ano passado, a empresa conseguiu arrecadar U$7 milhões de investidores. “Toda a comunidade de investidores se sente muito mais confiante nisso agora do que há três ou quatro anos”, aponta MacCallum.

Apesar de ter começado apenas agora a venda oficial de ingressos ao público geral, a empresa já tem oferecido ingressos para iniciativas privadas e chegou inclusive a firmar uma parceria com o clube Exclusive Resorts, oferecendo passagens exclusiva aos sócios. Mas a empresa também liberou a venda para turistas particulares com a opção de ingresso individual ou coletivo (até oito pessoas), mas, para garantir a reserva, é cobrado um valor antecipado. O valor ainda é muito salgado para a maioria dos terráqueos, mas a empresa garante que o visual é incrível.