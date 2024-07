“Balcão de Empregos” da Funsat na Praça Ary Coelho será o maior itinerante do ano em empregabilidade

Nesta quinta-feira (25), para quem passar pelo Centro de Campo Grande, a Praça Ary Coelho será um ponto para conectar empresas e trabalhadores, no intuito de preencher 1.860 vagas, em uma ação itinerante da Funsat (Fundação Social do Trabalho). São ao todo 14 empresas buscando colaboradores para emprego formal em 15 atividades diferentes.

Participam da agenda, presente com a equipe de Recursos Humanos: Atacadista Assaí (com 200 vagas), Atacadão (com 150 vagas), Comper (com 720 vagas), Supermercado Nunes (com 80 vagas), Grupo Petrópolis (com 20 vagas), Novatec ADM (com 30 vagas), Supermercado Pires (com 260 vagas), Santa Casa (com 30 vagas), Lions Mutual (com 25 vagas), Luppa ADM (com 20 vagas), Concrelaje (com 35 vagas), JBS Friboi (com 150 vagas), JBS Couros (com 60 vagas) e Lojas G (com 80 vagas). O conjunto de recrutamentos, significa chances de carteira assinada em 63 pontos de Campo Grande.

O evento inicia às 8h e se estende até as 13h, com atendimento ao público por ordem de chegada. Para concorrer a alguma das vagas, é preciso que o candidato esteja com o cadastro atualizado no sistema da Funsat. Simultaneamente, o órgão estará em funcionamento com a possibilidade de candidatura a mais de três mil oportunidades, além de serviços como a ativação do seguro-desemprego, orientações da carteira de trabalho digital ou sobre inscrições para cursos de ensino profissionalizante da Escola Funsat.

Todo serviço prestado pela Prefeitura de Campo Grande, por meio da fundação é gratuito a toda população. O “Balcão de Empregos” da quinta-feira é a trigésima ação itinerante da Funsat em 2024, que já levou o seu atendimento a unidades do CRAS (Centro de Referência em Assistência Social), terminais do Transporte Coletivo, escolas municipais ou até em endereços de associações de moradores. Só neste ano, o órgão já anunciou anúncios de emprego por 276 mil vezes, com média diária, nas datas de atividade, de duas mil oportunidades de postos em aberto. Para o empresário, que busca cadastrar o seu recrutamento com a Coordenadoria de Vagas, o atendimento também não possui qualquer custo financeiro.