Na tarde desta segunda-feira (16), a bancada do Podemos na Câmara, formada pelos vereadores Clodoilson Pires, Ronilço Guerreiro e Zé da Farmácia, foi até o Paço Municipal para participar de reunião com a Prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes.

Essa é a primeira reunião oficial do partido com o Executivo Municipal desde o início da legislatura, em janeiro de 2021. Não obstante o fato do Podemos não integrar a base do Executivo nas votações da Casa de Leis, o encontro foi marcado pelo diálogo e pela cooperação em prol da capital.

Os vereadores da bancada apresentaram suas demandas e solicitaram intervenções à Prefeita. Clodoilson Pires comentou sobre suas emendas à Lei de Diretrizes Orçamentárias, que será votada em breve na Câmara Municipal e pediu informações sobre a qualidade do asfalto que está sendo feito na cidade.

Como é Presidente da Comissão de Assistência Social e do Idoso na Câmara Municipal, o vereador solicitou mudanças no Conselho Municipal do Idoso. Pires também reafirmou a independência do partido: “O Podemos é um partido independente. Naquilo que discordamos do Executivo ou sua base, não hesitamos em votar de maneira contrária. O debate público precisa de um contraditório inteligente para que as decisões sejam as melhores possíveis para a sociedade. Contudo, mesmo que estejamos em polos opostos em votações, é importante que tenhamos diálogo com o Executivo, a exemplo da reunião de hoje”.