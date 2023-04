Bancada do PSDB ainda não tem posição definida sobre “PL da Censura”

O novo texto do PL da Censura nunca foi protocolado. Mesmo assim, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP/AL) disse que votará o projeto essa semana.

O governo Lula, defensor da proposta, alega que o PL é necessário, pois visa tratar da regulação das mídias sociais, atribuindo responsabilidade às plataformas de mídia sobre o conteúdo que é divulgado nelas.

A alegação é de que o objetivo é combater conteúdos de apologia à violência, por exemplo, assim como a “desinformação”, notícias falsas e os “discursos de ódio”.

De acordo com o artigo 55, do texto do PL da Censura, o poder Executivo pode criar uma entidade para regulamentar a lei, fiscalizar e aplicar sanções. Ou seja, um órgão público que controla o que é verdade ou não.

Os deputados do PSDB, Beto Pereira, Dagoberto Nogueira e Geraldo Resende ainda não se posicionaram sobre o PL da Censura. Conforme o parlamentar Geraldo Resende, a posição está em construção no partido, “vamos ver o relatório do deputado Orlando Silva”, pontuou.