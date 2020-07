Os deputados Cabo Almi e Pedro Kemp, representantes do PT, na ALEMS, querem resposta urgente do governador Reinaldo Azambuja (PSDB), prefeitos e demais gestores na área de saúde pública, providências para a proteção dos trabalhadores que estão na linha de frente, visando combater a pandemia covid-19 em todos os municípios do Estado. O requerimento, juntado virtualmente na sessão de ontem (14), visa, sobretudo, dar transparência e prestar conta dos recursos recebidos para enfrentamento da doença que vem demonstrando resistência e provocando vítimas em todas as esferas.

Diante deste cenário, se faz necessário a realização de testagem ampliada para detecção do COVID-19, para os servidores: saúde, segurança pública, assistência social, sepultadores e profissionais terceirizados (limpeza e manutenção) que estão na “linha frente” do enfrentamento ao COVID-19, com prioridade para aqueles que possuem maior risco de exposição em decorrência da área de atuação (servidores estaduais, municipais e terceirizados).

Todos os esforços são necessários nesse momento de enfrentamento à pandemia mundial do COVID-19. Ações devem ser realizadas de maneira a preservar vidas e evitar a ampliação da propagação do vírus. É necessário equipar os profissionais da “linha de frente” com equipamentos seguros, e não devemos esquecer de nenhum desses trabalhadores que estão expondo a própria vida em defesa da saúde e da salvação de outras vidas. São considerações dos deputados estaduais do PT, Pedro Kemp e Cabo Almi.