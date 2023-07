Banco do Brasil prevê elevar para R$240 bi financiamento ao agronegócio em 2023/24

O aumento dos financiamentos está em linha com o crescimento do Plano Safra anunciado pelo governo esta semana.

Ela lembrou que o banco liberou cerca de 188 bilhões de reais no Plano Safra anterior, registrando um recorde mensal em maio, de 15 bilhões de reais.

Medeiros destacou ainda que a carteira do agronegócio do banco alcançou o maior saldo da história, com 322 bilhões de reais (base primeiro trimestre de 2023).

Segundo a executiva, está tudo pronto para o Banco do Brasil começar a operar com recursos do novo plano safra a partir de segunda-feira.

“As agências já estão sendo orientadas e focadas para atender a partir da próxima semana, para acolhimento das propostas… já estamos adaptando as rotinas… para agilizar tudo”, confirmou o vice-presidente de Agronegócios do Banco do Brasil, Luiz Gustavo Braz Lage, durante evento transmitido pela internet mais cedo.

Segundo ele, o Banco do Brasil terá 48 bilhões de reais à disposição da agricultura familiar e médios produtores e outros 139 bilhões de reais para o agricultores empresariais, além de 53 bilhões de reais para a “cadeia de valor” do agronegócio.

Por finalidade de recursos, do total projetado, o custeio agrícola receberá 120 bilhões de reais em financiamentos; 42 bilhões de reais vão para investimento; 24 bilhões de reais para comercialização e industrialização; e outros 53 bilhões para títulos ao agronegócio e capital de giro.