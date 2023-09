Banda de Música do CBMMS realiza apresentações musicais em escola pública na capital

Campo Grande (MS) – A Banda de Música do CBMMS realizou na sexta-feira, 15, apresentação musical na Escola Municipal de Educação Infantil – EMEI Nossa Senhora Auxiliadora, no Bairro Aerorancho, na “Festa dos Girassóis”, um evento cultural destinado às crianças e suas famílias.

Essa apresentação da Banda fez parte de uma ação social realizada pela Banda de Música do CBMMS nas escolas públicas e particulares da capital, com objetivo de levar noções de civismo e cidadania, ao mesmo tempo em que se trabalha, por intermédio da música, a sensibilidade do aluno.