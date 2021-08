A Banda Municipal Som do Pantanal, de Rio Verde de Mato Grosso e a Banda Musical de Ivinhema foram contempladas com o Prêmio Funarte de Apoio a Bandas Musicais – 2020. A Fundação de Cultura vai intermediar a entrega dos instrumentos musicais, que vai acontecer na próxima sexta-feira, 20 de agosto de 2021, às 15 horas, no Museu da Imagem e do Som de MS, que fica no 3º andar do Memorial da Cultura e Cidadania “Apolônio de Carvalho”, na avenida Fernando Corrêa da Costa, 559, Centro.

A Fundação Nacional de Artes (Funarte), vinculada à Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo, por meio da Fundação de Cultura de MS, faz cumprir a execução do edital nº 1 de 21 de janeiro de 2020, publicado no Diário Oficial da União no dia 22 de janeiro de 2020: “Prêmio Funarte de Apoio a Bandas Musicais 2020”.

O objetivo do edital é premiar conjuntos musicais em âmbito nacional, reconhecendo e propiciando a melhoria da qualidade técnica e artística desses conjuntos, com a distribuição gratuita de instrumentos de sopro como ampliação ou reposição do instrumental.

O maestro da Banda Musical de Ivinhema, Jean Carlos Euzébio da Silva, afirma que os instrumentos que vão ser entregues vão suprir parte da necessidade que a banda tem hoje: “Graças à procura de muitos jovens se interessando pelo nosso projeto, isso só vem contribuir e vem realmente suprir parte da necessidade que nós temos aqui. Nós estamos muito felizes, com certeza vai ajudar muito. Nós temos uma cultura musical muito grande em Ivinhema, e a gente acredita que isso se dá a várias parcerias, inclusive como essa que nós conseguimos com a Funarte”.

O maestro da banda de Rio Verde, Isac Tubino, se emociona ao falar do prêmio: “É difícil falar o tamanho da importância, porque aqui no interior, vai agregar muitas crianças, muitos adolescentes, vai dar mais oportunidade às nossas crianças, aos nossos adolescentes. Eu posso dar um exemplo para você: hoje nós temos quatro corneteiros no 47, no quartel, e os quatro foram da banda. Então, quanto mais instrumentos aqui na banda, mais crianças fora das ruas, fora das drogas. Então essa é importância, quanto mais instrumentos aqui, mais crianças com mais oportunidades”.