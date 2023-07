Bandeira verde continua em agosto, sem cobrança adicional de energia

A instalação da indústria, segundo o Governo do Estado, deve representar um aporte de investimentos que pode alcançar R$ 25 bilhões

Nesta semana, o governador Eduardo Riedel, juntamente com sua equipe, visitou Arauco, a sede da empresa de celulose em Concepcion e Santiago, no Chile, a fim de conhecer as potencialidades e a tecnologia avançada do grupo chileno no setor, que deve iniciar obras da instalação em MS em 2025, no município de Inocência.

A viagem compõe uma das etapas para definir as tratativas para a implantação da indústria de celulose da Arauco em Mato Grosso do Sul.

Com previsão, a obra da Arauco deve iniciar a partir de 2025, finalizando a construção até o primeiro trimestre de 2028.

Segundo o Governo do Estado, o local escolhido para a instalação da empresa é estratégico: fica a 50 km da área urbana de Inocência, na margem esquerda do rio Sucuriú, e a 100 km do rio Paraná. Em termos de logística, a planta ficará a 47 km da ferrovia de bitola larga.

Em Mato Grosso do Sul, a Arauco já possui a Mahal, empresa florestal que tem mais de 60 mil hectares de florestas cultivadas em seis cidades na costa leste sul-mato-grossense: Inocência, Água Clara, Três Lagoas, Aparecida do Taboado, Selvíria e Chapadão do Sul.

A perspectiva é que, no auge da operação, sejam explorados 285 mil hectares de eucaliptos. A nova fábrica propõe também ter alta eficiência energética, criando um excedente de energia elétrica de 200 mW, oriundo do reaproveitamento de biomassa (cascas, lignina, entre outros insumos) não utilizada no processo da fabricação da celulose.

Geração de empregos e ritmo de produção

Conforme divulgado, é esperado que no auge das obras 12 mil empregos sejam gerados no município, enquanto cerca de 2 mil postos de trabalho devem permanecer ativos nas operações industrial e florestal.

A instalação da indústria, segundo o Governo do Estado, deve representar um aporte de investimentos que pode alcançar R$ 25 bilhões.

“É muito similar ao que já acontece em Ribas do Rio Pardo, onde o tamanho das plantas industriais sendo instaladas em Inocência são similares”, destaca o secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), Jaime Verruck.

A comitiva sul-mato-grossense também conheceu uma nova linha de produção de 1,2 milhão de toneladas de celulose da Arauco.

A indústria de MS tem previsão de produzir 2,5 milhões de toneladas de celulose, 1,5 milhão de toneladas a mais do que é produzido no Chile.

Verruck ainda enfatizou a magnitude do Projeto Sucuriú para a economia e desenvolvimento de Mato Grosso do Sul.

“É um empreendimento onde a Arauco, nesse momento, amplia sua base florestal para poder ter eucalipto no meio da produção. Está em fase de licenciamento, inclusive no dia 17 teremos uma audiência pública no município de Inocência, onde vamos debater com a comunidade, todos os atores, apresentando o licenciamento ambiental do EIA-RIMA para a implantação da indústria”, disse.

O cronograma, dentro daquilo que a indústria está se propondo, é que até o final do próximo ano, todo o processo de licenciamento já esteja definido,com todas as análises de impacto rodoviário, impacto na comunidade, atividades mitigáveis, governança e a gestão desse território.

Saiba mais sobre a visita ao Chile

O governador foi acompanhado na visita pelo secretário da Semadesc, Jaime Verruck, do ex-governador Reinaldo Azambuja, da senadora Tereza Cristina e do prefeito de Inocência, Toninho da Cofap.

Segundo o secretário da Semadesc, Jaime Verruck, o foco da viagem são as negociações.

“Fazer as últimas tratativas com a Arauco, que é a segunda empresa mundial em termos de produção de celulose de fibra curta, que é essa que nós temos no Estado, produzida a partir do eucalipto”, salientou o secretário.

Na cidade de Concepcion, onde a comitiva desembarcou, Verruck conta que foram conhecer a BioForest, que é o centro de pesquisa e desenvolvimento da Arauco.

“A Arauco tem um centro de pesquisa próprio, onde nós pudemos conhecer os laboratórios de biotecnologia e de desenvolvimento de variedades, tanto de eucalipto como de pinos. Na ocasião, conhecemos os laboratórios da área industrial de fabricação de celulose, de testes da produção e de pesquisa vinculada diretamente para o produto”, acrescentou.

Outro objetivo, conforme Verruck, é que as universidades de Mato Grosso do Sul ampliem a relação com a pesquisa da empresa chilena, já que realiza parceria com universidades de Minas Gerais e principalmente com a Embrapa para desenvolvimento de novas variedades.

A comitiva realizará também reunião com a Sonda, que é uma empresa de tecnologia que hoje no Estado atua na nossa PPP de Infovias.

“A Sonda está instalando o cabeamento de Infovias em todo o estado de Mato Grosso do Sul, conectando os nossos 79 municípios. Então vamos ter uma reunião também além da Arauco, com a Sonda, aqui em Santiago”, concluiu Verruck.