Vai acontecer dentro de instantes uma passeata do povo de Bandeirantes revoltados com a cassação do prefeito da cidade Sr. Alvaro Urt. O povo está revoltado.

Amedrontados os vereadores saíram da cidade e a Câmara está fechada. O Município dá um passo atrás, e os serviços municipais estão parados.

Um vereador tentou nesta manhã intimidar o prefeito dizendo que iria denunciá-lo ao Ministério Público. O prefeito já recorreu da sentença e está sendo esperada uma liminar do Tribunal de Justiça.