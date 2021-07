Bandeirantes recebe, nos dias 17 e 18 de julho, o GP Cidade Bandeirantes de Vôlei de Praia. O torneio será inédito no município, localizado a cerca de 70 quilômetros da capital, e reunirá de 25 a 30 duplas adultas nos gêneros feminino e masculino. As partidas vão acontecer na Praça Germiniano Ribeiro, marcando sua reinauguração. A competição tem organização conjunta do Governo do Estado, via Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte), Prefeitura Municipal de Bandeirantes, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Esporte e Turismo (Funcest), e Federação Estadual de Voleibol (FVMS).

As duplas interessadas podem se inscrever até as 17 horas desta quarta-feira (14), na sede da FVMS, localizada na Rua 26 de Agosto, 384 – 9º andar, sala 97, no Centro de Campo Grande. Mais informações pelos telefones (67) 3382-7381, 98415-0303 ou 98449-2160. De acordo com a FVMS, podem participar atletas federados e não federados de Mato Grosso do Sul e também de outros estados. A premiação total será de R$ 4 mil, valor que será distribuído aos que subirem ao pódio. A dupla que terminar na primeira colocação, em cada gênero, ganhará R$ 1 mil. A segunda colocada terá R$ 600 de premiação. Já para o terceiro lugar, o prêmio será de R$ 400. Este será o primeiro evento de vôlei de praia desde o início da pandemia do novo coronavírus (Covid-19). As disputas da fase qualificatória (qualifying) e quartas de finais vão acontecer no sábado (17), a partir das 8 horas. As semifinais e finais serão no domingo (18), com início no mesmo horário.

O evento será aberto ao público, mas com capacidade reduzida e adoção de protocolos de biossegurança para a Covid-19, como distanciamento social, aferição da temperatura corporal, uso obrigatório de máscara e disponibilização de álcool em gel em diversas partes da praça. Servidores da Fundesporte e da Prefeitura vão fiscalizar o cumprimento das medidas restritivas.