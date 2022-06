Uma mulher foi arrastada pelos cabelos e agredida por um criminoso durante uma tentativa de assalto em Praia Grande, no litoral de São Paulo. Os fatos aconteceram no domingo (5), mas hoje (9), a vítima contou ao G1, que o homem simulou ser uma briga de casal para afastar testemunhas. O caso é investigado pela polícia e até o momento ninguém foi preso.

A vítima, que não quis ser identificada, conta que o bandido começou a agredi-la ao perceber que ela não tinha nada para ser roubado. “Me agrediu covardemente. Me jogou no chão e me arrastou pelos cabelos. Estou indignada, machucada e muito triste”, desabafa a mulher, que está com arranhões nas costas, cotovelos e joelhos.

A vítima destacou, ainda, que, para afastar testemunhas e um eventual socorro, o criminoso simulou uma briga de casal. Ela diz que o agressor gritava que havia flagrado uma traição, como justificativa.

As agressões físicas e verbais só terminaram quando outras testemunhas, que também estavam de carro, pararam para socorrê-la. “Mesmo com o marginal dizendo ser meu companheiro, elas [as testemunhas] o afastaram e me ajudaram”, lembra. O criminoso fugiu e a vítima acionou as autoridades policiais para comunicar o ocorrido.