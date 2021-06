Joberti Areco de Souza, 20 anos, levou um tiro na perna durante uma tentativa de furto, na manhã de ontem (31), na Rua Juazeiro do Norte, no bairro Rita Vieira, em Campo Grande. Conforme o Boletim de Ocorrência, ele estava acompanhado de outros dois homens, em um veículo Ford Ka, de cor prata.

Os três chegaram no imóvel que seria furtado e arrombaram o portão da casa. O dono do imóvel, um vigilante de 46 anos, estava no interior da casa e ouviu o barulho. Ele pegou uma pistola e foi até o lado de fora do imóvel. O vigilante deu ‘de cara’ com Joberti, que estava portando uma arma e partiu para cima do proprietário do imóvel.

“Perdeu, perdeu”, disse o bandido. O vigilante efetuou um disparo contra a perna do assaltante. Os ocupantes do veículo Ford Ka resgataram o bandido ferido, que deixou o celular e a arma de fogo cair no chão.

O dono da casa acionou a Polícia Militar. Os policiais receberam a informação de que um homem com ferimento de arma de fogo deu entrada na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Tiradentes. Na unidade de saúde, ele assumiu que esteve no local para tentar furtar a casa e terminou baleado. Joberti passa por audiência de custódia nesta terça-feira (1°), no Fórum de Campo Grande.