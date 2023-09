Bandido invade casa de policial e recebe “chumbo”

“Freguesia Errada”. Criminoso invade casa de subcomandante da PM no Jardim Leblon em Campo Grande. O Militar escutou os latidos dos cachorros e ao se levantar se deparou com o larápio na cozinha com a arma em punho. Sendo lhe entregue o “convite” uma bala no peito. Ele chegou a ser socorrido pelos Bombeiros a Santa Casa está internado sob escolta policial. O caso foi registrado na DEPAC-CEPOL. A arma do crime uma calibre 32 com numeração raspada; foi apreendida.