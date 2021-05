ITAPORÃ – MS (Correspondente) – Foi morto após uma troca de tiros com a PM na manhã desta quinta-feira (20), um bandido identificado como Osmar Roque. Ele estava foragido da justiça. De acordo com as informações divulgadas, os policiais foram até a residência de Osmar para cumprir o mandado de prisão contra o mesmo que resistiu à prisão e trocou tiros com os militares. Ele estava usando um nome de falso de Caio. Na troca de tiros, Osmar acabou ferido e levado para o hospital de cidade onde aguardava transferência para o hospital de Dourados, mas acabou não resistindo e morrendo. Com o foragido, os policiais apreenderam um revólver calibre 38 com 11 munições intactas.