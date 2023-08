Marco Antônio Arguelho de Almeida (22) tem o “CPF CANCELADO” após trocar tiros com a polícia no Danúbio Azul em Campo Grande. Ele foi alvejado no tórax ao tentar se esconder numa casa. Socorrido ao CRS Nova Bahia onde morreu. Ele teria participado do roubo a um supermercado na madrugada. O caso segue em investigação.